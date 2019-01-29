В высшей лиге появятся переходные матчи. 14-я команда высшей лиги сыграет с бронзовым призером первой лиги

В Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета АБФФ. В ходе заседания был утвержден календарь игр.

Также было принято решение, что занявшие 15-е и 16-е места в высшей лиги команды, опускаются в первую лигу.

Команда высшей лиги, занявшая 14-е место в турнирной таблице, проведет два переходных матча с командой, занявшей третье в первой лиге.

Победитель переходных матчей будет играть в высшей лиге в 2020 году.

Переходные матчи пройдут 5 и 8 декабря.