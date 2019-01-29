АБФФ отложила вопрос о снятии с россиян статуса легионеров до такого же решения по белорусам со стороны РФС

На заседании Исполкома АБФФ сегодня был рассмотрен вопрос о придании статуса не легионеров футболистам из России.

«Учитывая опыт принятия аналогичного решения ранее, члены Исполкома постановили вернуться к обсуждению этого вопроса после принятия аналогичного решения коллегами из Российского футбольного союза относительно статуса белорусских футболистов в РФ», – говорится в сообщении пресс-службы АБФФ .

В случае придания белорусам статуса не легионеров в РФ, Исполком АБФФ автоматически примет зеркальную меру в отношении граждан РФ.

АБФФ готова не считать легионерами игроков из России и Казахстана на условиях взаимности