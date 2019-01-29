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АБФФ отложила вопрос о снятии с россиян статуса легионеров до такого же решения по белорусам со стороны РФС
30.01.2019 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
На заседании Исполкома АБФФ сегодня был рассмотрен вопрос о придании статуса не легионеров футболистам из России.
«Учитывая опыт принятия аналогичного решения ранее, члены Исполкома постановили вернуться к обсуждению этого вопроса после принятия аналогичного решения коллегами из Российского футбольного союза относительно статуса белорусских футболистов в РФ», – говорится в сообщении
В случае придания белорусам статуса не легионеров в РФ, Исполком АБФФ автоматически примет зеркальную меру в отношении граждан РФ.
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АБФФ отложила вопрос о снятии с россиян статуса легионеров до такого же решения по белорусам со стороны РФС
На заседании Исполкома АБФФ сегодня был рассмотрен вопрос о придании статуса не легионеров футболистам из России.
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