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Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» принимает «Севилью», уступив в первом матче 0:2
30.01.2019 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании
Кубок Испании
1/4 финала
Ответные матчи
Первый матч: 0:1
Первый матч: 1:1
Первый матч: 0:2
Первый матч: 2:4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» примет «Севилью», а «Реал» в гостях сыграет с «Жироной».
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