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Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» принимает «Севилью», уступив в первом матче 0:2

30.01.2019 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» примет «Севилью», а «Реал» в гостях сыграет с «Жироной».

Кубок Испании

1/4 финала

Ответные матчи

Валенсия – Хетафе 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
29 января, 23.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 1 Молина, 1:1 – 61 Родриго, 2:1 – 90 Родриго, 3:1 – 90 Родриго.
ВаленсияДоменек, Гарай, Гайя, Пиччини (Ли Кан Ин, 71), Габриэл, Васс (Черышев, 56), Солер (Гамейро, 86), Парехо, Ферран Торрес, Санти Мина, Родриго.
ХетафеЧичисола, Даконам, Антунеш, Суарес, Кабрера, Портильо (Дуро, 67), Фламини (Арамбарри, 57), Максимович, Кристофоро (Бруно Гонсалес, 78), Мата, Молина.
Предупреждения:
Мата (10), Суарес (20), Даконам (25), Портильо (43), Чичисола (44), Габриэл (45), Санти Мина (46), Гарай (68), Молина (84), Родриго (90), Арамбарри (90).
Удаления:
Даконам (74), Диакаби (90), Бруно Гонсалес (90).

Первый матч: 0:1

Бетис – Эспаньол
Дата проведения
30 января, 21.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

Барселона – Севилья
Дата проведения
30 января, 23.30, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:2

Жирона – Реал Мадрид
Дата проведения
31 января, 23.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» примет «Севилью», а «Реал» в гостях сыграет с «Жироной».
 
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