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БАТЭ продал более 2,6 тыс клубных карт на сезон-2019
30.01.2019 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ реализовал уже 2691 клубную карту на сезон-2019, сообщает
Клубные карты поступили в продажу 29 декабря. Напомним: на протяжении двух стартовых недель держатели клубных карт-2018 могли выкупить свои прежние места на «Борисов-Арене», а затем открылся этап реализации для всех желающих, который продлится до 30 мая», – говорится в сообщении БАТЭ.
В прошлом году борисовчане реализовали 3539 абонементов.
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БАТЭ реализовал уже 2691 клубную карту на сезон-2019, сообщает официальный сайт клуба.
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