БАТЭ продал более 2,6 тыс клубных карт на сезон-2019

БАТЭ реализовал уже 2691 клубную карту на сезон-2019, сообщает официальный сайт клуба .

Клубные карты поступили в продажу 29 декабря. Напомним: на протяжении двух стартовых недель держатели клубных карт-2018 могли выкупить свои прежние места на «Борисов-Арене», а затем открылся этап реализации для всех желающих, который продлится до 30 мая», – говорится в сообщении БАТЭ.

В прошлом году борисовчане реализовали 3539 абонементов.