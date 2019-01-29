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2 марта БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют в матче за Суперкубок Беларуси
30.01.2019 17:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, сегодня прошло заседание исполнительного комитета АБФФ, который утвердил календарь отечественного сезона-2019.
2 марта (суббота) пройдет матч за Суперкубок, где БАТЭ сыграет с брестским «Динамо». О времени и месте проведения игры будет известно позже.
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Как сообщалось ранее, сегодня прошло заседание исполнительного комитета АБФФ, который утвердил календарь отечественного сезона-2019.
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