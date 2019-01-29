2 марта БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют в матче за Суперкубок Беларуси

Как сообщалось ранее, сегодня прошло заседание исполнительного комитета АБФФ, который утвердил календарь отечественного сезона-2019.

2 марта (суббота) пройдет матч за Суперкубок, где БАТЭ сыграет с брестским «Динамо». О времени и месте проведения игры будет известно позже.