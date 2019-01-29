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Азаренко вернется в сборную Беларуси на матч 1/4 финала Кубка Федерации против Германии, у немок не сыграют две сильнейшие теннисистки

30.01.2019 19:28 — Новости Спорта | БелТА  
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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко возвращается в состав сборной Беларуси, которой вскоре предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Федерации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

Капитан белорусской команды Татьяна Пучек также включила в состав на игру со сборной Германии Арину Соболенко, Александру Саснович, Веру Лапко и Лидию Морозову.

Капитан немецкой сборной Йенс Герлах назвал такой состав: Андреа Петкович, Тамара Мария, Мона Бартель, Лаура Зигемунд, Анна-Лена Гренефельд.

Матч первого раунда Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Германии пройдет 9-10 февраля в Брауншвейге. Его победитель в полуфинале сыграет с победителем встречи США - Австралия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко возвращается в состав сборной Беларуси, которой вскоре предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Федерации, сообщили...
 
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