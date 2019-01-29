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Орловский объяснил свой пост в инстаграме: «Это был не камень в сторону Емельяненко, а кусок дерьма – в экспертов»

30.01.2019 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский боксер Андрей Орловский объяснил, что он имел ввиду, комментируя в инстаграме поражение Федора Емельяненко за 35 секунд во время боя с американцем Райаном Бейдером за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

Орловский про нокаут Федора Емельяненко: «Че, у Емели борода хрустальная?»

– Пост был о самом простом. Ничего не потеряно для Емельяненко, это раз. А, во-вторых, чтобы заткнуть хлебала всем «экспертам», которые тяжелее пива ничего не поднимали. Лежат на диване, ковыряются в заднице и пишут комментарии про хрустальные челюсти и так далее, — говорит Орловский.

– Вас удивили комментарии, которые появились под записью?

– Я читал и угорал. Заметьте, я ни слова не сказал о Емельяненко. Просто спросил, где же ваша хваленая непробиваемая челюсть. Что, теперь и у него подбородок хрустальный? Ни в коем случае не злорадствовал и не кидал камень в сторону Емельяненко. Хотел кинуть кусок дерьма в экспертов. Я знал, что так и отреагируют люди. Поэтому и выставил. Знаете, я читал комментарии и видел, там писали, мол, «вот, мы были и твоими фанатами, и Федиными», а я думаю, где вы были, когда меня с говном мешали? Чего вы рты позакрывали и в тряпочку молчали. Я еще и товарищу говорил, смотри, с утра польется. И полилось.

– Интересовались ли у вас по этому поводу люди, чье мнение для вас действительно важно?

– У меня есть близкий товарищ из Москвы. Я ему звонил по нашим делам, и мы коснулись темы боя. Он говорит, мол, я против себя настроил много людей. Я ответил, что мне не привыкать. Раньше же говорили, типа я против россиян. Объяснял, как я могу быть против россиян, когда у меня жена русская, много друзей русских, да и родился я в СССР?

Кстати, по Емельяненко мне многие россияне потом писали в директ, извинялись, что сперва меня не так поняли. Либо им кто-то объяснил, либо сами вчитались. Не знаю. В общем, поняли, что это не камень в сторону Емельяненко, а кусок дерьма в сторону экспертов. Некоторые даже в комментариях писали другим, объясняли. Благодарен им, потому что самому было лень каждому отписывать. Да и уже не в том возрасте. Просто написал то, что написал. И от своих слов не отказываюсь.

– Напрягает ли вас то, что теперь под каждым вашим постом куча гневных комментариев на русском языке?

– Я уже про это забыл. Даже выставил другой пост. Ироничный, мол, у Орловского не челюсть хрустальная, а нос, потому что смотрит в другую сторону, как клюшка.

– В конце вы еще поставили хэштег, суть которого: «фиг с ним, проиграл и проиграл».

– Это к тому, что все рано или поздно проигрывают, потом возвращаются. Я тому пример. И Емельяненко — не исключение. Если бы придумал другой тэг, написал бы и его, но тогда было поздно, спать хотелось. Так или иначе, это пиар. Черный или белый. Значит, я на слуху, пусть продолжают писать.

– Есть ли какие-то новости по поводу вашего следующего боя?

– Сделаю все возможное, чтобы попасть на кард в Санкт-Петербурге. Пускай польют еще чего-нибудь.

– Не думаете, что тут еще останутся люди, которые не увидят ваших объяснений, и будут испытывать не самые приятные чувства по отношению к вам?

– Ну, вот спасибо вам, что вы, может, донесете это до людей. Я этой херней заниматься не буду. Поняли – молодцы. Нет – ничего страшного. Я не журналист и не литературовед. Посыл был, чтобы это дошло до гребаных экспертов. Не более, – цитирует Орловского Sport24.ru.

 
 
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Белорусский боксер Андрей Орловский объяснил, что он имел ввиду, комментируя в инстаграме поражение Федора Емельяненко за 35 секунд во время боя с американцем...
 
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