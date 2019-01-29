Пунтус на встрече с игроками «Белшины»: «Я не прощаю лентяев и предательство. Даже китайского предупреждения не даю»

Новый главный тренер «Белшины» Юрий Пунтус на встрече с командой коротко обрисовал свои требования.

«Я рад, что я здесь весте с вами. Я соскучился по большим делам.

Те, кто со мной не работал, – четко постараюсь донести свои требования. Но уже законы здесь для вас буду писать я. Имею ввиду на футбольном поле, около него. А вы должны выполнять.

Вы знаете, что я открыт – меня бояться не надо. Любой вопрос, даже самый сложный – заходите. Будем решать. Все строится на отношениях и на доверии.

Я очень люблю футбол. Не прощаю лентяев и предательство. Даже китайского предупреждения не даю. Просто пожимаем руки и расстаемся», – сказал Пунтус.