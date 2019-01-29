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Пунтус на встрече с игроками «Белшины»: «Я не прощаю лентяев и предательство. Даже китайского предупреждения не даю»
30.01.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новый главный тренер «Белшины» Юрий Пунтус на встрече с командой коротко обрисовал свои требования.
«Я рад, что я здесь весте с вами. Я соскучился по большим делам.
Те, кто со мной не работал, – четко постараюсь донести свои требования. Но уже законы здесь для вас буду писать я. Имею ввиду на футбольном поле, около него. А вы должны выполнять.
Вы знаете, что я открыт – меня бояться не надо. Любой вопрос, даже самый сложный – заходите. Будем решать. Все строится на отношениях и на доверии.
Я очень люблю футбол. Не прощаю лентяев и предательство. Даже китайского предупреждения не даю. Просто пожимаем руки и расстаемся», – сказал Пунтус.
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Пунтус на встрече с игроками «Белшины»: «Я не прощаю лентяев и предательство. Даже китайского предупреждения не даю»
Новый главный тренер «Белшины» Юрий Пунтус на встрече с командой коротко обрисовал свои требования.
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