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«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании
31.01.2019 01:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» (6:1) и пробилась в полуфинал, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).
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В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» (6:1) и пробилась в полуфинал, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).
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