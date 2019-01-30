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«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании

31.01.2019 01:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» (6:1) и пробилась в полуфинал, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).

 
 
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В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» (6:1) и пробилась в полуфинал, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).
 
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