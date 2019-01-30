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«Челси» проиграл с разницей в 4 мяча в АПЛ впервые с 1996 года
31.01.2019 01:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Для лондонского клуба это всего второе поражение с разницей в четыре мяча в АПЛ и первое – с сентября 1996 года (от
«Синие» проиграли три последних гостевых матчах с общим счетом 0:7 – до этого были поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке лиги и от
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«Челси» проиграл «Борнмуту» (0:4) в матче 24-го тура английской премьер-лиги.
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