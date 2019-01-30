ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Челси» проиграл с разницей в 4 мяча в АПЛ впервые с 1996 года

31.01.2019 01:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Челси» проиграл «Борнмуту» (0:4) в матче 24-го тура английской премьер-лиги.

Для лондонского клуба это всего второе поражение с разницей в четыре мяча в АПЛ и первое – с сентября 1996 года (от «Ливерпуля» со счетом 1:5).

«Синие» проиграли три последних гостевых матчах с общим счетом 0:7 – до этого были поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке лиги и от «Арсенала» (0:2) в чемпионате.

Борнмут – Челси 4:0 (0:0, 4:0)
Дата проведения
30 января, 22.45, «Дин Корт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Кинг, 2:0 – 63 Брукс, 3:0 – 74 Кинг, 4:0 – 90 Дэниэлс.
БорнмутБоруц, Клайн, Кук, Аке, Смит, Станислас (Мифем, 90), Гослинг, Серман, Фрэйзер (Дэниэлс, 90), Брукс (Айб, 68), Кинг.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Педро (Виллиан, 61), Игуаин (Жиру, 65), Азар.
Предупреждение:
Серман (72).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Челси» проиграл «Борнмуту» (0:4) в матче 24-го тура английской премьер-лиги.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» вылетел из Кубка Италии. Он брал трофей 4 года подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика