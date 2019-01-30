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«Ювентус» вылетел из Кубка Италии. Он брал трофей 4 года подряд

31.01.2019 00:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» проиграл «Аталанте» в матче 1/4 финала Кубка Италии (0:3) и завершил выступление в турнире.

Для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение «бьянконери» также в четвертьфинале нанесла «Рома» (0:1).

После этого «Ювентус» неизменно становился победителем Кубка Италии четыре года подряд.

Соперником «Аталанты» в полуфинале станет «Фиорентина», обыгравшая «Рому» (7:1).

Аталанта – Ювентус 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
30 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 37 Кастань, 2:0 – 39 Сапата, 3:0 – 86 Сапата.
АталантаБериша, Гимшити, Паломино (Масьелло, 89), Кастань, Толои, Иличич (Пашалич, 27), Фройлер, Гомес, де Рон (Госенс, 90), Хатебур, Сапата.
ЮвентусШченсны, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини (Жоау Канселу, 27), Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Матюиди, Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 61), Роналду.
Предупреждения:
Гимшити (43), Фройлер (45), Хатебур (54), Пьянич (79), Матюиди (88).
 
 
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«Ювентус» проиграл «Аталанте» в матче 1/4 финала Кубка Италии (0:3) и завершил выступление в турнире.
 
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