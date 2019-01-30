«Ювентус» вылетел из Кубка Италии. Он брал трофей 4 года подряд

«Ювентус» проиграл «Аталанте» в матче 1/4 финала Кубка Италии (0:3) и завершил выступление в турнире.

Для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение «бьянконери» также в четвертьфинале нанесла «Рома» (0:1).

После этого «Ювентус» неизменно становился победителем Кубка Италии четыре года подряд.

Соперником «Аталанты» в полуфинале станет «Фиорентина», обыгравшая «Рому» (7:1).