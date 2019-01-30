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«Ювентус» вылетел из Кубка Италии. Он брал трофей 4 года подряд
31.01.2019 00:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ювентус» проиграл «Аталанте» в матче 1/4 финала Кубка Италии (0:3) и завершил выступление в турнире.
Для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение «бьянконери» также в четвертьфинале нанесла «Рома» (0:1).
После этого «Ювентус» неизменно становился победителем Кубка Италии четыре года подряд.
Соперником «Аталанты» в полуфинале станет «Фиорентина», обыгравшая «Рому» (7:1).
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«Ювентус» проиграл «Аталанте» в матче 1/4 финала Кубка Италии (0:3) и завершил выступление в турнире.
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