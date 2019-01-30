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Хорватский «Рудеш» арендовал Лисаковича у «Шахтера»
31.01.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Кроме того, форвард продлил контракт с «горняками» до конца 2021 года, сообщает
«Рудеш» с 3 очками занимает последнее 10 место в чемпионате Хорватии.
Статистику 20-летнего Лисаковича смотрите
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Нападающий «Шахтера» Виталий Лисакович на правах полугодичной аренды перешел в хорватский клуб «Рудеш».
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