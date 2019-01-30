«5 — в Минске, один — у нас!» — какой уникальный тренажёр есть в ФОК «Жемчужина» в Осиповичах?

Лестница в бесконечность

Скоро весна, значит, тренажерные залы города ожидает аншлаг: надо же, наконец, просыпаться от зимней спячки и начинать приводить себя в комфортное состояние! И сейчас возможностей у занимающихся стало больше. Если раньше желающие могли посещать только «тренажёрки» в ФОК «Мускул», бассейне «Дельфин», ДЮСШ и ФСК «Олимпия», то теперь их ждет и новенький, еще мало «обкатанный» зал в «Жемчужине». Недавно «районка» рассказывала о новом физкультурно-оздоровительном комплексе в целом (см. «АК» № 6 от 22.01.2019 г.), а теперь заглянем отдельно в тренажёрный зал.





Поднявшись на второй этаж, посетители сразу попадают в довольно длинный коридор со множеством дверей. Начинается эта череда как раз с тренажерного зала, о чем и сообщает информационная табличка. Заходим — и попадаем в светлое, относительно просторное помещение, отделанное в серо-розовых тонах. Первое, что обращает на себя внимание, — пол: будто немного пружинящий, шаги на нем попросту не слышны.







Тренажеры начинаются прямо у входа. Различные приспособления для отжиманий-подтягиваний-наклонов-жимов и пресса — все, как в любом другом тренажерном зале, но новее и современнее: «Жемчужина» ведь только месяц работает. В глубине комнаты — любимое большинством посетителей мужского пола «железо»: различные грифы и яркие разноцветные «блины» для штанги, скамьи для жима со стойками. Тут же и стойка с гантелями.







Помимо «железа» и силовых тренажеров, привлекает взгляд и ряд кардиотренажеров. Возле одного из окон — современная беговая дорожка со множеством настроек под любые цели. Кстати, бежать на ней можно не только строго горизонтально, но и немного «в гору»: при желании устанавливается необходимый уклон. Разгон — до 120 единиц, т.е. довольно высокая скорость бега. Рядом — эллиптический тренажер, совмещающий в себе полезные качества беговой дорожки, степпера и лыжного оборудования: одновременно задействованы мышцы рук и ног. Нагрузку есть возможность усиливать в зависимости от подготовленности. Возле окна — главная изюминка: шаговый тренажер в виде лестницы с тремя ступенями. Принцип действия — как и у беговой дорожки, только шагать нужно по-другому. Опять же, можно настроить скорость движения ступеней или выставить «этаж», до которого хотите подняться — этакая лестница в бесконечность. Как отмечает инструктор зала Максим Назарович, таких тренажеров в стране всего 6 — остальные в столице. Автор немного испытала его на себе: шагать по ступеням, конечно, весело, но нагрузка для человека, не привыкшего подниматься пешком выше 5-го этажа, чувствуется моментально.







В углу напротив двери — тумба с аудиосистемой и большими электронными часами. Каждый занимающийся самостоятельно контролирует время тренировки. Опробовать все тренажеры можно за 3,5-4 рубля в час — в зависимости от времени суток и дня недели. Укреплять здоровье и работать над фигурой предлагают с 8 утра до 22 часов вечера.

— Спортом занимаюсь давно и регулярно, но большую часть времени и пока позволяет погода — на стадионе. А этой зимой решил и в тренажерный зал походить, чтобы не расслабляться, — рассказывает один из посетителей Эрик Бикмаев. — Почему «Жемчужина»? Во-первых, заинтересовала именно как новый комплекс с новым же оборудованием. Во-вторых, ходить близко, что немаловажно: не нужно тратить время на дорогу. Пока все устраивает. Правда, кроме цены: немного дороговато, причем на все услуги. Но заниматься в любом случае продолжу. Больше привлекают тренажеры на грудной, плечевой отделы мышц и пресс. Плюс, конечно, беговая дорожка. Испытал и «ступеньки»: при всей кажущейся простоте тренажера реально заниматься на нем оказалось не так легко. Еще бы велотренажер приобрели — вообще было бы отлично…

Напротив тренажерного зала — дверь в кабинет инструктора. Обратиться к Максиму может любой желающий. Специалист поможет разобраться с тренажерами, обратит внимание на наиболее соответствующие потребностям и желаниям, расскажет, как правильно провести разминку, чтобы тренировка была наиболее эффективной. Но никто посетителей не ограничивает: хотите заниматься исключительно самостоятельно — пожалуйста.







Чуть дальше по коридору — просторные раздевалки с душевыми, в которых также есть места и для людей с ограниченными возможностями. Да, они тоже могут заниматься в имеющейся «тренажерке». И пусть никого не смущает второй этаж: тех, кому тяжело подняться самостоятельно, доставит специальный лифт.

…Укрепить здоровье, поработать над физической формой, просто активно отдохнуть — тренажерный зал в ФОК «Жемчужина» ждет желающих. И не нужно стесняться: пляжный сезон уже скоро!

Мария ТАЛЕЙКО.