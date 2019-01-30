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Скшинецкий вернулся в НФК
31.01.2019 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
28-летний защитник Александр Скшинецкий стал игроком НФК, сообщает
Прошлый сезон футболист провел в высшей лиге в составе «Смолевичей».
Скшинецкий известный болельщикам по выступлениям за «Крумкачы» в 2014-2017 годах (114 матчей, 2 забитых мяча).
Статистику выступлений футболиста смотрите
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28-летний защитник Александр Скшинецкий стал игроком НФК, сообщает пресс-служба клуба.
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