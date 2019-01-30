Артем Параховский – MVP 5-го тура Топ-16 Еврокубка

Белопусский центровой Артем Параховский признан MVP 5-го тура Топ-16 Еврокубка.

В матче с «Партизаном» (78:77) Параховский набрал 22 очка, 8 подборов, 3 блок-шота и 30 баллов за эффективность действий.

У Тайлера Ларсона из «Скайлайнерс» 35 баллов, но его команда потерпела поражение.