|
Федецкий о трансфере Ракицкого: «Недопустимо переходить в чемпионат России. Надо уважать свой народ, землю и край»
31.01.2019 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Карпат» Артем Федецкий прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в
«При сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов.
По поводу выступлений Ракицкого за сборную Украины – это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу [Шевченко] сейчас будет трудно. Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь.
Я бы так никогда не поступил, и для меня это недопустимо», – сказал Федецкий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федецкий о трансфере Ракицкого: «Недопустимо переходить в чемпионат России. Надо уважать свой народ, землю и край»
Защитник «Карпат» Артем Федецкий прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)