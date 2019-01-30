Федецкий о трансфере Ракицкого: «Недопустимо переходить в чемпионат России. Надо уважать свой народ, землю и край»

Защитник «Карпат» Артем Федецкий прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в .

«При сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов.

По поводу выступлений Ракицкого за сборную Украины – это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу [Шевченко] сейчас будет трудно. Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь.

Я бы так никогда не поступил, и для меня это недопустимо», – сказал Федецкий.

Ракицкий нужен «Зениту», чтобы лучше начинать атаки. Это логичный трансфер