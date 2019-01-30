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Сергей Гуренко: «Слышал, Чиж считает, что это я сдал игру «Зениту». Готов на сыворотку правды, детектор лжи»
31.01.2019 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер минского
– Команда к ответному матчу с
– «Зенит» играл без зрительской поддержки, почти час в меньшинстве после удаления Паредеса. Неужели он и вправду был настолько сильнее «Динамо», что сумел выкрутиться из безысходного положения?
– Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?
– На послематчевой пресс- конференции вы упомянули
– Чтобы говорить конкретно, нужны доказательства. У меня их нет. Я понимал, каким будет судейство. Предупреждал ребят: могут быть удаления уже в первом тайме, а то и двойные. Лучше бы они были...
– Удаление было как раз у «Зенита»...
– ...после которого мы и развалились. Это жестокий урок. Но, поверьте, я ничего не мог изменить в той ситуации.
–
– Нет. После этого мы не общались с Юрием Александровичем на эту тему.
– То есть у вас произошел конфликт?
– У нас не могло быть конфликта, потому что мы даже не виделись после игры. Слышал, он считает, будто я ее сдал. Но еще раз говорю: готов пройти все процедуры, – цитирует Гуренко
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Сергей Гуренко: «Слышал, Чиж считает, что это я сдал игру «Зениту». Готов на сыворотку правды, детектор лжи»
Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вернулся к событиям Лиги Европы, когда его команда после домашней встречи, выигранной у «Зенита» со счетом...
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