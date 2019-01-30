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«Динамо» Мн – «Адмирал». Энрот пропустил гол после броска Захарчука от своей синей линии
31.01.2019 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Адмирал» (0:2, второй период).
Отметим, что голкипер «зубров» Йонас Энрот пропустил курьезную шайбу: защитник гостей Степан Захарчук от своей синей линии отправил шайбу и она залетела в ворота.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Адмирал» (0:2, второй период).
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