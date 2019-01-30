На матч БАТЭ – «Арсенал» продано более 7 тыс билетов 

На матч 1/16 финала Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» продано более 7 тысяч билетов.

Высшая категория обойдется желающим посетить стадион в 110 рублей, 1-я – 90 рублей, 2-я – 70 рублей, 3-я – 50 рублей. Ограничение по продаже в одни руки – два билета.

Матч состоится 14 февраля. Встреча пройдет на «Борисов-Арене», которая вмещает более 13 тыс человек.