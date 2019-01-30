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Скабелка после матча со СКА: «Мы уже превращаем хоккей в футбол. Думаю, штраф Кормье отменят и дадут за симуляцию»

31.01.2019 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче чемпионата КХЛ.

– Отличный матч. Был отрезок, с которым не совсем все справились. Здорово команда играла, отличное движение.

И создали мы моментов, наверное, достаточно, чтобы зацепиться за одно очко. Но, как получилось, так получилось.

Конечно, хочу поблагодарить болельщиков, обстановка была шикарная, поддерживали все игру, очень понравилось.

– С таким напряженным графиком успевают ли ребята восстанавливаться морально и физически?

– Я после прошлой игры попытался что-то сказать, и это уже три дня обсуждают.

Нам же нельзя обсуждать судей, потому что штраф, и нельзя говорить ничего про остальные моменты. Как есть, так есть, я же не пытался оправдываться.

Просто немного странно: ты играешь подряд через день игры с такими перелетами. Я только это хотел сказать. Как можем, восстанавливаемся.

По движению и по самоотдаче вопросов нет. Перед плей-офф такие матчи очень полезны и нужны. Играли со СКА, мы играли и двигались хорошо, это дорого стоит.

Но, к сожалению, за хорошие игры не дают очков. Я думаю, через такие игры мы станем только сильнее.

– Болельщиков интересует вопрос: когда вернется Кевин Дэллман?

– Мне сложно сказать, это семейные обстоятельства.

Поэтому я ничего не скажу, это зависит от игрока. Надеемся, что он присоединится к нам после перерыва.

– С Патрисом Кормье уже разговаривали? И будут ли какие-то санкции применены за это удаление?

– Я надеюсь, что завтра нам расскажет КХЛ о всех этих санкциях.

Я думаю, что этот штраф отменят и дадут за симуляцию. Мы уже немного превращаем хоккей в футбол, – сказал Скабелка.

На этом матче работали арбитры Сергей Гусев и Константин Оленин.

«Барыс» – СКА. Кормье удален до конца матча за удар Кузьменко клюшкой между ног

 
 
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче чемпионата КХЛ.
 
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