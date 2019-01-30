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Скабелка после матча со СКА: «Мы уже превращаем хоккей в футбол. Думаю, штраф Кормье отменят и дадут за симуляцию»
31.01.2019 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче чемпионата
– Отличный матч. Был отрезок, с которым не совсем все справились. Здорово команда играла, отличное движение.
И создали мы моментов, наверное, достаточно, чтобы зацепиться за одно очко. Но, как получилось, так получилось.
Конечно, хочу поблагодарить болельщиков, обстановка была шикарная, поддерживали все игру, очень понравилось.
– С таким напряженным графиком успевают ли ребята восстанавливаться морально и физически?
– Я после прошлой игры попытался что-то сказать, и это уже три дня обсуждают.
Нам же нельзя обсуждать судей, потому что штраф, и нельзя говорить ничего про остальные моменты. Как есть, так есть, я же не пытался оправдываться.
Просто немного странно: ты играешь подряд через день игры с такими перелетами. Я только это хотел сказать. Как можем, восстанавливаемся.
По движению и по самоотдаче вопросов нет. Перед плей-офф такие матчи очень полезны и нужны. Играли со
Но, к сожалению, за хорошие игры не дают очков. Я думаю, через такие игры мы станем только сильнее.
– Болельщиков интересует вопрос: когда вернется Кевин Дэллман?
– Мне сложно сказать, это семейные обстоятельства.
Поэтому я ничего не скажу, это зависит от игрока. Надеемся, что он присоединится к нам после перерыва.
– С Патрисом Кормье уже разговаривали? И будут ли какие-то санкции применены за это удаление?
– Я надеюсь, что завтра нам расскажет КХЛ о всех этих санкциях.
Я думаю, что этот штраф отменят и дадут за симуляцию. Мы уже немного превращаем хоккей в футбол, – сказал Скабелка.
На этом матче работали арбитры Сергей Гусев и Константин Оленин.
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Скабелка после матча со СКА: «Мы уже превращаем хоккей в футбол. Думаю, штраф Кормье отменят и дадут за симуляцию»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче чемпионата КХЛ.
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