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Минское «Динамо» лишилось шансов попасть в плей-офф
31.01.2019 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» (2:3 Б) и официально утратило даже математические шансы на плей-офф.
«Динамо» осталось на 11-й строчке в таблице Западной конференции, набрав 38 очков.
До зоны плей-офф минчане отстали на 17 очков.
В регулярном чемпионате «зубрам» предстоит провести еще 8 игр.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» (2:3 Б) и официально утратило даже математические шансы на плей-офф.
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