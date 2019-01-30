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Минское «Динамо» не вышло в плей-офф в четвертый раз за 6 последних сезонов
31.01.2019 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» (2:3 Б) и официально утратило даже математические шансы на плей-офф.
Таким образом, «зубры» в шестой раз в своей истории выступления в КХЛ пропускают плей-офф.
За последние шесть сезонов (с учетом этого) «Динамо» побывало в плей-офф лишь
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» (2:3 Б) и официально утратило даже математические шансы на плей-офф.
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