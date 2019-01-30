Минское «Динамо» не вышло в плей-офф в четвертый раз за 6 последних сезонов

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» (2:3 Б) и официально утратило даже математические шансы на плей-офф.

Таким образом, «зубры» в шестой раз в своей истории выступления в КХЛ пропускают плей-офф.

За последние шесть сезонов (с учетом этого) «Динамо» побывало в плей-офф лишь