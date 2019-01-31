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НХЛ. «Бостон» против «Филадельфии», «Рейнджерс» в гостях у «Нью-Джерси», «Виннипег» сыграет с «Коламбусом»

31.01.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Филадельфия 2:3 (1:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Пастрняк (Маршанд, Крюг)
1:1 – 19 Жиру (Ворачек)
2:1 – 25 Пастрняк (Хара, Бержерон)
2:2 – 50 Линдблум (Сэнхайм, Ворачек)
2:3 – 62 Сэнхайм (Конекны, Кутюрье)

 

Нью-Джерси – Рейнджерс 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Хишир ()
2:0 – 16 Юханссон (Сиверсон, Бойл)
2:1 – 19 Зибанежад (Хэйс)
2:2 – 36 Зибанежад (Хэйс, Зукарелло-Асен)
2:3 – 44 Крайдер (Зибанежад, Зукарелло-Асен)
3:3 – 45 Яковлев (Хишир, Юханссон)
3:4 – 55 Зибанежад (Бучневич, Зукарелло-Асен)

 

Виннипег – Коламбус 2:3 (2 период)
Дата проведения
1 февраля, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Шайфли (Морроу, Уилер)
1:1 – 8 Панарин (Джонс, Мюррей)
1:2 – 13 Андерсон (Джонс, Панарин)
2:2 – 33 Эплетон (Лемье, Копп)
2:3 – 34 Бьоркстранн (Фолиньо, Веннберг)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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