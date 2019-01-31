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НХЛ. «Бостон» против «Филадельфии», «Рейнджерс» в гостях у «Нью-Джерси», «Виннипег» сыграет с «Коламбусом»
31.01.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ. «Бостон» против «Филадельфии», «Рейнджерс» в гостях у «Нью-Джерси», «Виннипег» сыграет с «Коламбусом»
НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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