Андрей Сидоренко: «Когда я принимал команду, она была функционально никакая, соперники стояли и ждали, когда мы будем рассыпаться»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 Б), передает корреспондент Tribuna.com.

– Мы, в отличие от соперника, который хотел реабилитироваться, недонастроились. Шторм был большой, нас качало немножко. Пока мы вошли в игру соперник поймал нас на контратаках, забил гол, и мы транжирили моменты.

У нас было территориальное и игровое преимущество, но мы его не реализовали. Шайба сегодня не шла в ворота.

Буллиты – наша ахиллесова пята. Сегодня мы потеряли много людей, которые могли забить гол. Нам их не хватало.

– «Динамо» потеряло теоретические шансы на выход в плей-офф. Как будете мотивировать команду на оставшиеся матчи?

– Если ты спортсмен-профессионал, то надо выходить, играть на победу и отдаваться в каждом матче.

– Когда принимали команду в ноябре, могли ли предположить, что так все закончится? Что не сработало?

– Когда я принимал команду, она была другой. Она была функционально никакая, соперники стояли и ждали, когда мы будем рассыпаться. Мы изменили тактику, стали играть по-другому. Мы много матчей проиграли в одну шайбу, хромала реализация, большинство, подводила удача.

– После того как вы приняли команду у Дуайера, реально ли было с ней выйти в плей-офф?

– Нам надо было стремиться и идти к этой цели. Надо работать, а время покажет. Некоторые позиции можно было укрепить, найти кого-то, но… Зато команда стало другой.

– Что с Андреем Костицыным и Андреем Степановым, которые не доиграли игру?

– Да, не доиграли. Просто некоторые хоккеисты сегодня были не готовы, была недооценка. По Степанову и Костицыну скажу только завтра. Я думаю, что все серьезно, – сказал Сидоренко.