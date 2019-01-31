Ла Лига стала спонсором Кубка Дэвиса

Высшая футбольная лига Испании ближайшие четыре года будет спонсором Кубка Дэвиса, финал которого с ноября 2019-го проходит по образцу футбольного чемпионата мира.

Ла Лига будет рекламировать финал Кубок Дэвиса в своих международных трансляциях в октябре, а также привлекать внимание к квалификации турнира, которая пройдет в этот уикенд.

«Партнерство с другими видами спорта для Кубка Дэвиса в новинку, – сказал президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти. – Это откроет нам доступ не только к теннисным болельщикам, но и к любителям других видов спорта».

Финансовые детали соглашения не сообщаются.

Ла Лига, напомним, в прошлом году стала партнером команды «Формулы-1» «Рено», а также поддерживает 64 спортивные федерации Испании.

Пике обещал Кубку Дэвиса 3 миллиарда долларов, но пока больше говорит о волшебстве. Гарантий нет