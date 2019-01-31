Приглашаем на футбол

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После перерыва возобновился чемпионат Минской области по мини-футболу (зональный этап чемпионата Республики Беларусь среди команд первой лиги) сезона 2018/19 г. После шести туров «Несвиж» расположился на третьей строке (из 6 команд) турнирной таблицы (9 очков — 3 победы, 3 поражения), пропустив вперед команды «Крупки – ДРСУ-164» (15 очков) и «Неман – ДРСУ-135» (Столбцовский р-н, 12 очков).

В седьмом туре наши земляки принимают соседей — команду «Неман – ДРСУ-135». Матч состоится 3 февраля в ФСК « Рудавка». Начало в 12 часов. Вход свободный.