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Приглашаем на футбол

01.02.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Приглашаем на футбол

После перерыва возобновился чемпионат Минской области по мини-футболу (зональный этап чемпионата Республики Беларусь среди команд первой лиги) сезона 2018/19 г.   После шести туров  «Несвиж»  расположился на  третьей строке (из 6 команд)  турнирной таблицы (9 очков — 3 победы, 3 поражения),  пропустив вперед команды «Крупки – ДРСУ-164» (15 очков) и «Неман – ДРСУ-135» (Столбцовский р-н, 12 очков).

В седьмом туре наши земляки принимают соседей — команду «Неман – ДРСУ-135».  Матч состоится 3 февраля в  ФСК « Рудавка». Начало в 12 часов. Вход свободный.


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После перерыва возобновился чемпионат Минской области по мини-футболу (зональный этап чемпионата Республики Беларусь среди команд первой лиги) сезона 2018/19 г.  
 
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