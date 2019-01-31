Гуренко о ссоре с Лавриком: «Андрей был против подписания Соловья и Артема Гуренко. И в итоге я оказался прав»

Экс-главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о ссоре со спортивным директором Андреем Лавриком.

— Правда, что вы рассорились со старинным другом Андреем Лавриком из-за контракта вашего сына?

— Тот конфликт был сильно раздут. Андрей был против подписания Соловья и Артема Гуренко. Спросил у него: «Есть альтернатива, если мы их не подпишем?» — «Нет». — «Так о чем тогда разговор?» За результат спросят с главного тренера, а не со спортивного директора. И в итоге прав оказался я.

Если Гуренко третий по голевым передачам, а Соловей второй по системе «гол плюс пас», разве они не принесли пользу команде? Согласен, ни с одного, ни с другого я не выжал максимум. Как и с Иванова. Наверное, единственный футболист, сыгравший на пределе возможностей, это Яхая.

Конечно, были тренерские промашки в селекции. Признаю, что приглашение Крума Стоянова — ошибка. Поэтому и решил: лучше сразу ее признать, и мы потеряем меньше в деньгах, чем сложится ситуация, как с Лукичем, который год получал зарплату, не играя ни за основу, ни за дубль, – сказал Гуренко.

Гуренко об игре сына: «Артем – второй в команде по голевым передачам. Чехлить его только потому, что он мой сын?»