Гуренко о «деле Веремко»: «Есть люди в федерации, которые решили вот так. Обошли закон? Обошли»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, в каких моментах своей работы в клубе поступил бы по-другому.

– Оглядываясь, что сделали бы в работе с «Динамо» иначе?

– Сложный вопрос. Пожалуй, проявил бы большую настойчивость по приглашению Кисляка. Нам реально не хватало такого лидера в центре поля. Знаю, как Сергей хотел вернуться в «Динамо», хотя были и иные варианты. Я не люблю уговаривать. Но в случае с Сергеем следовало отступить от своих принципов.

– Не посещала мысль, что судьба порой вас обижает? Сборная Сербии вышла на чемпионат мира, а поработать там вам с Муслином не дали. В 2017-м «Динамо» финишировало вровень с БАТЭ, а золото ушло в Борисов. Два года завоевывали с динамовцами медали, а новый контракт вам не предложили.

– Это нюансы. Не хочу говорить, чемпионы мы или нет. Набрали тогда с БАТЭ одинаковое количество очков. Да, случился этот косяк. Есть люди в федерации, которые решили вот так. Обошли закон? Обошли. И все это знают. О чем рассуждать? Самое важное, что мне не стыдно за свои поступки, за свою работу. Если в 2017-м мы проиграли шесть матчей, то в 2018-м – три. Да, не удовлетворен, что не можем пройти барьер БАТЭ. Но ни в одном из последних матчей борисовчане не выглядели сильнее нас. И «Зенит» с ДАКом мы не просто так обыграли, а это очень серьезные соперники. Когда еще соберем полный стадион «Динамо» и подарим людям такой праздник? А в Питере если и были подковерные игры, то пусть они останутся на совести тех, кто их организовал, – цитирует Гуренко «Прессбол» .