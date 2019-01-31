Ташуев о разборе соперников на сборах: «Ребята должны быть интеллектуально подкованы – мозги должны работать»

Рулевой «Шахтера» Сергей Ташуев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги первого сбора.

– Главный итог – удалось выполнить практически все запланированное, за исключением некоторых нюансов. Плюс, хорошо, что смогли обойтись без травм. Нагрузки были достаточно серьезные, но ребята все выдержали. У Володько только проблемы с ахиллом, но они тянутся еще из Караганды. А так все живы здоровы.

Всегда тренеры на сборе ставят задачу получения командой определенных нагрузок, совершенствования игровых действий и чтобы без травм. Во время контрольных матчей план также был выполнен. Результат? Ну, я бы сказал, нормальный. Ждем второй сбор.

– Насколько ненастная погода вмешалась в подготовку?

– Мы пропустили два тренировочных дня на поле, но восполнили это хорошей работой в тренажерном зале. Это издержки. На сборе один-два дня обычно такими и бывают. Да, во время тренировок были дожди, но они не мешали работе – поля хорошего качества, выдержали нагрузку. Опять же, сыграли все контрольные матчи. Другие команды, например, игры пропускали, а нам удалось провести все.

– Хотя в последний день пришлось даже переезжать в другой город, чтобы сыграть.

– Повторюсь, это все издержки. Пусть это будет самое большое огорчение в нашей жизни.

– Основную обойму игроков вы хорошо знаете по прошлому году. К команде присоединилось несколько новичков. Как они себя проявляют? Понимают ли уже ваши требования?

– Если брать Володько, то, к сожалению, та болячка, о которой я говорил выше, не позволила ему полноценно провести сбор. Начал он нормально, сыграл тайм в матче с венграми. А дальше травма не дала – занимался индивидуально. Сожалеем, что ему не удалось поработать на этом сборе с нами в полном объеме. А в оценке этот игрок не нуждается – все знают, какого уровня это футболист. Что касается остальных ребят, то мы увидели то, что и планировали увидеть. Опять же, создание конкуренции – они этот вопрос решают, прогрессируют. Достаточно позитивно воспринимают наши идеи. На сборах бывают моменты недопонимания требований. У нас в этом плане все прошло мягко. На сегодняшний день картина достаточно позитивная.

– Молодые ребята также ездили на сбор. Сыграли, правда, только в последний день кэмпа с болгарской «Витошей». Что по ним скажете?

– Мы изначально планировали, что они проведут именно эту игру. Ребятам заранее сказали: «Ваш матч – с болгарами». Остальные матчи – пока им еще рановато. Им надо адаптироваться к нагрузкам. Они впервые попали на такие сборы – нельзя молодых ребят перегружать ни в коем случае. Нагрузки дозировали и в тренировочном процессе, и в играх.

Что касается игры, в которой они приняли участие, то мы выиграли у команды из высшей лиги Болгарии. И команды неплохой. Старостин отыграл всю игру. Сыграл, в целом, надежно. Понятно, без ошибок не обошлось, но это нормально. Хорошо отработал. Также неплохо вошли Рогач с Сотниковым. Витя вообще совсем молодой мальчик – 2001 года рождения. В целом, все идет так, как и должно быть.

– Знаем, что вы очень скрупулезно готовились к соперникам на сборах и проводили для ребят полноценные теоретические занятия с детальным разбором этих команд. Но это же просто спарринги.

– Это все делается не столько с целью кровь из носа обыграть соперника по контрольному матчу, а чтобы ребята привыкали и не отвыкали от тех требований, которые будут в сезоне. То есть они должны быть интеллектуально подкованы – мозги должны работать. Самое главное, чтобы футболисты не просто выходили играть с кем-то, а думали при этом: что за команда, что за система игры, как именно играть самому и так далее. Поэтому ко всем готовились по-взрослому. На игру «Хайдука» с донецким «Шахтером», например, отправили нашего оператора. Мы разобрали, многие вещи угадали. Так, что все в работе, – сказал Ташуев.