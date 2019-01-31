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Жавнерчик завершил карьеру
01.02.2019 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник
Жавнерчик – воспитанник «Шахтера». Свою карьеру он начинал именно в солигорском клубе. Позже защитник выступал за
За сборную Беларуси Жавнерчик провел 9 матчей.
Последние 1,5 сезона Жавнерчик выступал за минское «Динамо». В 2018 году 33-летний защитник
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Белорусский защитник Максим Жавнерчик объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин.
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