Жавнерчик завершил карьеру

Белорусский защитник объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин.

Жавнерчик – воспитанник «Шахтера». Свою карьеру он начинал именно в солигорском клубе. Позже защитник выступал за «Кубань» и минское «Динамо». Он пять раз становился чемпионом Беларуси, трижды выигрывал Суперкубок, дважды – Кубок.

За сборную Беларуси Жавнерчик провел 9 матчей.

Последние 1,5 сезона Жавнерчик выступал за минское «Динамо». В 2018 году 33-летний защитник сыграл 9 матчей в высшей лиге, в среднем проводя на поле 84 минуты, и получил одну желтую карточку.