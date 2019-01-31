Сергей Ташуев: «Минское «Динамо» сейчас – команда-загадка. Надо оценить направление, в котором они собираются действовать»

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев рассказал, что следит за подготовкой соперников, сообщает официальный сайт «горняков» .

– В Турцию прилетело несколько белорусских команд. Будете следить за их подготовкой?

– Сегодня как раз поеду на матч минского (с дублем донецкого «Шахтера», 0:0 – Tribuna.com). Они сейчас – команда-загадка. Надо оценить направление, в котором они собираются действовать. Все в копилочку, как говорится, – сказал Ташуев.