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Сергей Ташуев: «Минское «Динамо» сейчас – команда-загадка. Надо оценить направление, в котором они собираются действовать»
01.02.2019 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев рассказал, что следит за подготовкой соперников, сообщает
– В Турцию прилетело несколько белорусских команд. Будете следить за их подготовкой?
– Сегодня как раз поеду на матч минского
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Сергей Ташуев: «Минское «Динамо» сейчас – команда-загадка. Надо оценить направление, в котором они собираются действовать»
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев рассказал, что следит за подготовкой соперников, сообщает официальный сайт «горняков».
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