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Арина Соболенко: «Тренер сказал, что я когда хочу, играю, когда не хочу – не играю. Так что я вышла и захотела»

01.02.2019 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Десятая ракетка мира Арина Соболенко (4), в четвертьфинале турнира в Петербурге обыгравшая Екатерину Александрову (Q) 6:3, 6:4, прокомментировала спад в середине второго сета, когда упустила преимущество в брейк.

«Сама не знаю. План был не выпадать из матча, но сегодня почему-то волнами была концентрация. Но рада, что несмотря на такое состояние, смогла выбрать.

Когда вышел тренер [Дмитрий Турсунов], он сказал, что ему нечего сказать. Что когда я хочу играть, я играю, когда не хочу – не играю. И я просто пошла и захотела играть (смеется)».

В полуфинале чемпионка Шэньчжэня сыграет с победительницей встречи Кики Бертенс (2) и Анастасии Павлюченковой.

 
 
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Десятая ракетка мира Арина Соболенко (4), в четвертьфинале турнира в Петербурге обыгравшая Екатерину Александрову (Q) 6:3, 6:4, прокомментировала спад в середине...
 
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