Арина Соболенко: «Тренер сказал, что я когда хочу, играю, когда не хочу – не играю. Так что я вышла и захотела»

Десятая ракетка мира (4), в четвертьфинале турнира в Петербурге обыгравшая Екатерину Александрову (Q) 6:3, 6:4, прокомментировала спад в середине второго сета, когда упустила преимущество в брейк.

«Сама не знаю. План был не выпадать из матча, но сегодня почему-то волнами была концентрация. Но рада, что несмотря на такое состояние, смогла выбрать.

Когда вышел тренер [Дмитрий Турсунов], он сказал, что ему нечего сказать. Что когда я хочу играть, я играю, когда не хочу – не играю. И я просто пошла и захотела играть (смеется)».

В полуфинале чемпионка Шэньчжэня сыграет с победительницей встречи Кики Бертенс (2) и Анастасии Павлюченковой.