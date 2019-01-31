«Барселона» получит 5% от суммы трансфера Алькасера из «Боруссии» в другой клуб

объявила о выкупе нападающего Пако Алькасера дортмундской «Боруссией».

Каталонский клуб получит за футболиста 23 миллиона евро, плюс 5 миллионов могут быть быть выплачены в виде бонусов.

Кроме этого, «Барселона» получит 5% от суммы последующей продажи игрока «Боруссией».

В текущем сезоне бундеслиги Алькасер выходил на поле в 14 матчах и забил 12 голов.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь .