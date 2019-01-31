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«Барселона» получит 5% от суммы трансфера Алькасера из «Боруссии» в другой клуб
01.02.2019 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Каталонский клуб получит за футболиста 23 миллиона евро, плюс 5 миллионов могут быть быть выплачены в виде бонусов.
Кроме этого, «Барселона» получит 5% от суммы последующей продажи игрока «Боруссией».
В текущем сезоне бундеслиги Алькасер выходил на поле в 14 матчах и забил 12 голов.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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«Барселона» объявила о выкупе нападающего Пако Алькасера дортмундской «Боруссией».
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