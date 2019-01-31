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Сергей Гуренко: «Хотел видеть в «Динамо» Балановича, Нехайчика, Драгуна, Кисляка, однако они выбрали клубы, где им предложили лучшие условия»
01.02.2019 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, кем хотел усилить команду.
– Кадровые потери по ходу сезона у «Динамо» оказались существенными: Сачивко, Быков, Нойок, Остроух, Сарока. Причины расставания были разными?
– Естественно. Сарока ушел на повышение – пожалуйста, клуб заработал деньги. Быков хотел играть в центре поля, но я его там не видел. На бровке – другое дело. По Нойоку и Сачивко несколько иная ситуация. Потери, конечно, серьезные. Мне кажется, ребята переживали кризис второго года. Сложно перестроиться, по себе знаю. Скажем, «Локомотив» становился в 2002-м чемпионом России, а в следующем сезоне после первого круга шел на двенадцатом месте. Футболисты начинают считать, что уже всего достигли. Примерно то же произошло и с нашими ребятами. Пришлось менять – в основном легионерами. Хорошо что вернулся Шитов. Но это скорее дело случая. Хотел видеть в «Динамо» Балановича, Нехайчика, Драгуна, Кисляка, однако они выбрали клубы, где им предложили лучшие условия. У меня к ним нет претензий – это нормальное явление, – рассказал Гуренко в интервью
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Сергей Гуренко: «Хотел видеть в «Динамо» Балановича, Нехайчика, Драгуна, Кисляка, однако они выбрали клубы, где им предложили лучшие условия»
Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, кем хотел усилить команду.
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