Сергей Гуренко: «Хотел видеть в «Динамо» Балановича, Нехайчика, Драгуна, Кисляка, однако они выбрали клубы, где им предложили лучшие условия»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, кем хотел усилить команду.

– Кадровые потери по ходу сезона у «Динамо» оказались существенными: Сачивко, Быков, Нойок, Остроух, Сарока. Причины расставания были разными?