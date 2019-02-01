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Евролига. ЦСКА разгромил «Будучность», «Дарушафака» проиграла «Реалу»
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Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА взял реванш у черногорской «Будучности» за поражение в матче первого круга.
Турецкая «Дарушафака» дома проиграла испанскому «Реалу».
Евролига
Регулярный чемпионат
21-й тур
- Дата проведения
-
1 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
-
Де Коло (26 + 7 подборов + 7 передач),
Хэкетт (17),
Хайнс (11 + 7 передач),
Курбанов (5),
Питерс (2) старт;
Родригес (14),
Антонов (7),
Хантер (7),
Клайберн (4),
Ухов (2),
Воронцевич (2),
Боломбой (2).
- Будучность VOLI
-
Коул (11),
Белл (10),
Барович (9),
Э.Кларк (8),
Джексон (7) старт;
Попович (9),
Гордич (7),
К.Кларк (5),
Д.Николич (3),
Сеад Шехович (0),
Битадзе (0).
- Дата проведения
-
1 февраля, 20.15, «Фольксваген Арена»
- Дарушафака
-
Даглас (27),
Эванс (18 + 12 подборов),
Пейнерс (7),
Байгюль (5),
Эрик (4) старт;
Озмырзак (11),
Кидд (3),
Саваш (3),
Оздемироглу (2),
Акай (2),
Диблер (0),
Демир (0).
- Реал
-
Рэндолф (15),
Кампаццо (9),
Козюр (5),
Тэйлор (4),
Тавареш (2 + 7 подборов) старт;
Томпкинс (15),
Кэрролл (12),
Препелич (10),
Дек (6),
Айон (5),
Серхио Юль (3).
- Дата проведения
-
1 февраля, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
-
Калатес (20 + 8 подборов + 13 передач + 5 потерь),
Томас (14),
Килпатрик (13),
Вуюкас (8),
Папапетру (6 + 7 подборов) старт;
Гист (11 + 10 подборов),
Лоджески (6),
Т. Адетокумбо (4),
Папаяннис (4),
Лекавичюс (2),
Митоглу (0).
- Анадолу Эфес
-
Бобуа (15),
Симон (14),
Морман (10),
Мицич (7 + 8 передач),
Данстон (6) старт;
Пляйсс (13),
Андерсон (6),
Ларкин (3),
Мотум (1),
Балбай (0).
- Дата проведения
-
1 февраля, 23.00, «Гран-Канария Арена»
- Гербалайф Гран-Канария
-
Ханна (12),
Тилли (12),
Строберри (10),
Рабаседа (5),
Фишер (2) старт;
Эрикссон (28),
Пасечник (9),
Вене (8),
Баэс (8),
Балвин (6),
Оливер (2),
Паули (2).
- AX Армани Эксчейндж Олимпия
-
Мицов (24),
Джеймс (22 + 6 передач),
Бертанс (6),
Гудайтис (6),
Брукс (4 + 8 подборов) старт;
Наннэлли (22),
Кузминскас (12),
Омич (6 + 7 подборов),
Джерреллс (4),
Чинчарини (0),
Бернс (0).
Положение команд: Фенербахче Турция – 18-3, Реал Испания – 17-4, ЦСКА Россия – 16-5, Анадолу Эфес Турция – 13-8, Барселона Испания – 12-9, Олимпиакос Греция – 12-9, Бавария Германия – 11-10, Милан Италия – 10-10, Баскония Испания – 9-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-12, Панатинаикос Греция – 9-12, Жальгирис Литва – 8-13, Химки Россия – 8-13, Гран-Канария Испания – 6-15, Будучность Черногория – 6-15, Дарушафака Турция – 3-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА взял реванш у черногорской «Будучности» за поражение в матче первого круга.
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