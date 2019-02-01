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Евролига. ЦСКА разгромил «Будучность», «Дарушафака» проиграла «Реалу»

02.02.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА взял реванш у черногорской «Будучности» за поражение в матче первого круга.

Турецкая «Дарушафака» дома проиграла испанскому «Реалу».

Евролига

Регулярный чемпионат

21-й тур

ЦСКА Россия  –  Будучность VOLI Черногория 99:69 (28:20, 24:27, 20:14, 27:8)
Дата проведения
1 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Де Коло (26 + 7 подборов + 7 передач), Хэкетт (17), Хайнс (11 + 7 передач), Курбанов (5), Питерс (2)  старт; Родригес (14), Антонов (7), Хантер (7), Клайберн (4), Ухов (2), Воронцевич (2), Боломбой (2).
Будучность VOLI
Коул (11), Белл (10), Барович (9), Э.Кларк (8), Джексон (7)  старт; Попович (9), Гордич (7), К.Кларк (5), Д.Николич (3), Сеад Шехович (0), Битадзе (0).

Дарушафака Турция  –  Реал Испания 82:86 (16:23, 22:30, 21:19, 23:14)
Дата проведения
1 февраля, 20.15, «Фольксваген Арена»
Онлайн матча
Дарушафака
Даглас (27), Эванс (18 + 12 подборов), Пейнерс (7), Байгюль (5), Эрик (4)  старт; Озмырзак (11), Кидд (3), Саваш (3), Оздемироглу (2), Акай (2), Диблер (0), Демир (0).
Реал
Рэндолф (15), Кампаццо (9), Козюр (5), Тэйлор (4), Тавареш (2 + 7 подборов)  старт; Томпкинс (15), Кэрролл (12), Препелич (10), Дек (6), Айон (5), Серхио Юль (3).

Панатинаикос Греция  –  Анадолу Эфес Турция 88:75 (24:16, 18:21, 19:19, 27:19)
Дата проведения
1 февраля, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Калатес (20 + 8 подборов + 13 передач + 5 потерь), Томас (14), Килпатрик (13), Вуюкас (8), Папапетру (6 + 7 подборов)  старт; Гист (11 + 10 подборов), Лоджески (6), Т. Адетокумбо (4), Папаяннис (4), Лекавичюс (2), Митоглу (0).
Анадолу Эфес
Бобуа (15), Симон (14), Морман (10), Мицич (7 + 8 передач), Данстон (6)  старт; Пляйсс (13), Андерсон (6), Ларкин (3), Мотум (1), Балбай (0).

Гербалайф Гран-Канария Испания  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия 104:106 OT (28:27, 18:12, 21:29, 22:21, 15:17)
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча
Гербалайф Гран-Канария
Ханна (12), Тилли (12), Строберри (10), Рабаседа (5), Фишер (2)  старт; Эрикссон (28), Пасечник (9), Вене (8), Баэс (8), Балвин (6), Оливер (2), Паули (2).
AX Армани Эксчейндж Олимпия
Мицов (24), Джеймс (22 + 6 передач), Бертанс (6), Гудайтис (6), Брукс (4 + 8 подборов)  старт; Наннэлли (22), Кузминскас (12), Омич (6 + 7 подборов), Джерреллс (4), Чинчарини (0), Бернс (0).

Положение команд: Фенербахче Турция – 18-3, Реал Испания – 17-4, ЦСКА Россия – 16-5, Анадолу Эфес Турция – 13-8, Барселона Испания – 12-9, Олимпиакос Греция – 12-9, Бавария Германия – 11-10, Милан Италия – 10-10, Баскония Испания – 9-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-12, Панатинаикос Греция – 9-12, Жальгирис Литва – 8-13, Химки Россия – 8-13, Гран-Канария Испания – 6-15, Будучность Черногория – 6-15, Дарушафака Турция – 3-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

 
 
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Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА взял реванш у черногорской «Будучности» за поражение в матче первого круга.
 
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