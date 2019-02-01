|
«Зенит» купил Азмуна у «Рубина»
02.02.2019 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун перешел в
Соглашение 24-летнего иранца с петербургским клубом рассчитано на 3,5 года.
Ранее
За пять с половиной сезонов в России Азмун провел 154 матча в составе
Кроме того, на его счету 46 игр и 28 мячей в составе национальной сборной Ирана.
В нынешнем сезоне Азмун забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)