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Маурицио Сарри: «Пытаюсь изменить психологию игроков «Челси». Хочу контролировать игру»

02.02.2019 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался в преддверии матча АПЛ с «Хаддерсфилдом».

«У нас есть проблемы с голами, и мы работаем над этим. Причина в том, что в матче с «Борнмутом» четыре-пять футболистов играли спиной к чужим воротам. Нам нужно идти туда, чтобы получить мяч, нужно получать мяч на скорости, не спиной к воротам, поэтому нам нужно улучшить этот момент.

Но это не большая проблема – это тактическая проблема, и мне очень приятно, когда я могу поговорить со своими игроками о тактических проблемах. Мне не нравится, когда приходится говорить о психологических проблемах.

Они привыкли играть на контратаках. Теперь мы должны поменять это, но это длинный путь. Я пытаюсь изменить психологию. Я хочу контролировать игру. Хочу забивать голы и видеть правильную реакцию, когда мы пропускаем. Мы контролировали матч [с «Борнмутом» 0:4] на протяжении 45 минут, а затем в первые пару минут второго тайма пропустили гол.

Как я говорил на пресс-конференции после матча с «Борнмутом», в первую очередь мы должны извиниться, потому что это была катастрофа, так что я прекрасно понимаю болельщиков.

Сейчас им нужно сохранять терпение вместе с нами, потому что мы стараемся сделать что-то важное, и это непросто. Нам нужно работать, нам нужно прибавлять», – сказал Сарри.

 
 
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался в преддверии матча АПЛ с «Хаддерсфилдом».
 
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