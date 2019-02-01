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«Зенит» внес в заявку на плей-офф Лиги Европы Ракицкого, Барриоса и Кокорина. Мевли, Жиркова и Ригони нет в списке

02.02.2019 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.

В список «А» вошли 24 футболиста:

вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев;

защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий;

полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани;

нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Фенербахче».

Следствие просит суд продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля

«Ростов» может арендовать Мевлю в случае срыва перехода в «Эмполи»

 

 
 
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«Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.
 
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