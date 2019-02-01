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НХЛ. «Вашингтон» победил «Калгари», «Питтсбург» обыграл «Оттаву», «Тампа» выиграла у «Айлендерс»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
2 февраля, 03.00, «HSBC Arena»
-
0:1 – 18
Каджула (Форслинг)
-
0:2 – 20
Кэйн (Каджула, Густафссон)
-
0:3 – 25
Кит (Кэйн, Дебринкат)
-
1:3 – 38
Айкел (Ристолайнен, Скиннер)
-
1:4 – 39
Саад (Крюгер, Кемпф)
-
2:4 – 43
Поминвилл (Богосян, Скиннер)
-
3:4 – 47
Окпосо (Миттлстадт, Шири)
-
3:5 – 51
Мерфи (Тэйвс, Кэйн)
-
3:6 – 57
Кэйн (Сибрук, Каджула)
-
3:7 – 59
Саад ()
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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