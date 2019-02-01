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НХЛ. «Вашингтон» победил «Калгари», «Питтсбург» обыграл «Оттаву», «Тампа» выиграла у «Айлендерс»

02.02.2019 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Калгари 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Дауд (Кемпни, Карлсон)
1:1 – 17 Баклунд ()
2:1 – 19 Яшкин (Орпик, Эллер)
3:1 – 20 Уилсон (Кузнецов, Врана)
3:2 – 22 Хэтэуэй (Броди, Райан)
3:3 – 52 Линдхольм (Годро, Броди)
4:3 – 59 Кузнецов ( Бэкстрем, Оши)

 

Питтсбург – Оттава 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Блюгерс (Каллен)
2:0 – 17 Генцел (Летанг, Кросби)
3:0 – 31 Раст (Бьюгстэд, Кессел)
3:1 – 35 Райан (Тирни, Дзингел)
4:1 – 48 Раст (Джонсон, Кессел)
4:2 – 53 Бедкер (Стоун)
4:3 – 55 Дюшен (Нильссон, Лажойе)
5:3 – 57 Генцел (Думулин, Кросби)

 

Айлендерс – Тампа-Бэй 0:1 (0:0, 0:0, 0:0)
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Нэшвилл 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 35 Юбердо (Дадонов, Йэндл)
1:1 – 45 Йоси (Джохансен, Форсберг)
1:2 – 47 Арвидссон (Форсберг)
1:3 – 54 Фиала ()
1:4 – 58 Арвидссон (Форсберг, Йоси)

 

Баффало – Чикаго 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Каджула (Форслинг)
0:2 – 20 Кэйн (Каджула, Густафссон)
0:3 – 25 Кит (Кэйн, Дебринкат)
1:3 – 38 Айкел (Ристолайнен, Скиннер)
1:4 – 39 Саад (Крюгер, Кемпф)
2:4 – 43 Поминвилл (Богосян, Скиннер)
3:4 – 47 Окпосо (Миттлстадт, Шири)
3:5 – 51 Мерфи (Тэйвс, Кэйн)
3:6 – 57 Кэйн (Сибрук, Каджула)
3:7 – 59 Саад ()

 

Каролина – Вегас 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Дата проведения
2 февраля, 03.30, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Теодор (Штястны, Шмидт)
1:1 – 11 Нидеррайтер (Фолк, Уильямс)
2:1 – 20 Песке ()
2:2 – 37 Теодор (Ривс)
3:2 – 38 Мартинук (Макгинн)
4:2 – 43 Ахо (Слэвин, Уильямс)
5:2 – 59 Фолк ()

 

Детройт – Торонто 3:2 (0:0, 1:1, 1:1)
Дата проведения
2 февраля, 03.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 28 Нюквист (Атанасиу)
1:1 – 38 Мэттьюс (Марло)
2:1 – 53 Ларкин (Атанасиу, Ванек)
2:2 – 57 Марло (Райлли, Мэттьюс)
3:2 – 62 ДеКайзер (Атанасиу, Нюквист)

 

Даллас – Миннесота 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Дата проведения
2 февраля, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Кольяно (Полак, Хейсканен)
1:1 – 28 Хант (Э.Стаал, Гранлунд)
2:1 – 52 Сегин (Линделль, Янмарк-Нюлен)
3:1 – 59 Сегин (Кольяно)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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