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Александр Шовковский: «На дискотеке разбросал троих-четверых, спустил охранника через себя вниз по лестнице»

02.02.2019 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский рассказал об опыте участия в драке.

– Влипал в скандальные истории?

– У нас была история. Был Лобановский, мы после какой-то игры четверо или пятеро игроков со своими женами пришли на дискотеку. Все организовывали, девочки пошли на танцпол. В итоге девочки пришли и сказали: «Ребята, тут вот такая ситуация».

Выходит один парень и бьет жену одного нашего. Получилась такая сильная драка. Как бы драки особо не было: я троих или четверых на себя взял, растолкал, разбросал их всех. Потом меня выводит охрана заведения, я разворачиваюсь, смотрю – опять этот один крендель толкает жену.

Я к нему – меня не пускают. Я охранника через себя вниз по лестничной клетке, к тому добрался. Уложил его тихонечко на пол. Эта история не имела продолжения, потому что в тот момент не было ни фейсбука, ни интернета, ничего.

Но история имела продолжение с руководством клуба. Главный тренер принял решение одного из игроков отчислить. Я пришел к Валерию Васильевичу, сказал: «Мы были не правы, вы вправе нас наказать. Но как бы вы поступили, если бы вашу жену ударили?»

Вопрос был ключевой. Сделали предупреждение, штрафы не получили, никто не был отчислен, – сказал Шовковский в эфире программы «ОТДУШИВДУШУ».

 
 
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Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский рассказал об опыте участия в драке.
 
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