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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл», «Челси» против «Хаддерсфилда»

02.02.2019 10:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 25-м туре английской премьер-лиги «Челси» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лестеру», «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом», а «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

25-й тур

Тоттенхэм – Ньюкасл
Дата проведения
2 февраля, 15.30, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Вулверхэмптон
Дата проведения
2 февраля, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Фулхэм
Дата проведения
2 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Хаддерсфилд
Дата проведения
2 февраля, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Саутгемптон
Дата проведения
2 февраля, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Уотфорд
Дата проведения
2 февраля, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Кардифф – Борнмут
Дата проведения
2 февраля, 20.30, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
3 февраля, 17.05, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Арсенал
Дата проведения
3 февраля, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Ливерпуль
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 25-м туре английской премьер-лиги «Челси» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лестеру», «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом»,...
 
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