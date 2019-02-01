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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл», «Челси» против «Хаддерсфилда»
02.02.2019 10:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 25-м туре английской премьер-лиги «Челси» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лестеру», «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом», а «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом».
Чемпионат Англии
25-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В 25-м туре английской премьер-лиги «Челси» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лестеру», «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом»,...
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