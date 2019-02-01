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Cоболенко сыграет с Бертенс в полуфинале турнира в Петербурге

02.02.2019 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Соперницей белоруски Арины Соболенко (10, WTA) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге стала Кики Бертенс (8, Нидерланды). 

Матч начнется не ранее 14.00 по белорусскому времени.

Соболенко и Бертенс встречались дважды. Оба раза сильнее оказывалась теннисистка из Голландии.

 
 
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Соперницей белоруски Арины Соболенко (10, WTA) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге стала Кики Бертенс (8, Нидерланды).
 
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