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Cоболенко сыграет с Бертенс в полуфинале турнира в Петербурге
02.02.2019 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Соперницей белоруски Арины Соболенко (10, WTA) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге стала Кики Бертенс (8, Нидерланды).
Матч начнется не ранее 14.00 по белорусскому времени.
Соболенко и Бертенс встречались дважды. Оба раза сильнее оказывалась теннисистка из Голландии.
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Соперницей белоруски Арины Соболенко (10, WTA) в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге стала Кики Бертенс (8, Нидерланды).
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