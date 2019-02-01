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Вадим Скрипченко: «Никаких контактов с Кубаревым не было: с точки зрения профессиональной этики подумал, что это неправильно»

02.02.2019 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко рассказал, как оказался в жодинском клубе.

– Объясните, пожалуйста, от кого конкретно вам поступило предложение возглавить «Торпедо»? Как вообще завертелась эта история? Кто вас приглашал, и как долго шли переговоры?

– В целом, вы же знаете, что профессиональных тренеров, не мы выбираем, а нас выбирают. Предложение поступило незадолго до Нового года, познакомились, поговорили, я взял некоторое время на раздумья. Нужно было услышать позицию клуба. После Нового года решение приняли руководители и я дал согласие.

– Поступали ли еще предложения от других клубов?

– Была заинтересованность от одного клуба, ничего конкретного. Предложение не из Беларуси, а из–за рубежа.

– Вы общались с Олегом Михаиловичем Кубаревым после назначения? Спрашивали у него что-то о команде?

– Никаких контактов не было: с точки зрения профессиональной этики подумал, что это неправильно. Все-таки у тренера не самое лучшее настроение после увольнения, поэтому это было бы не совсем правильно, – сказал Скрипченко в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Владиславом Ворониным. 

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко рассказал, как оказался в жодинском клубе.
 
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