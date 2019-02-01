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Андрей Гусов: «По дороге на работу человек 20 чуть ли не каждый день здороваются: «Доброе утро, тренер». Я не могу пройти в городе: меня все знают»

02.02.2019 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский рулевой польского «Тыхы» Андрей Гусов рассказал о своей популярности в городе. 

«Иду на работу – не поверите, по ходу человек 20 чуть ли не каждый день [здороваются]: «Доброе утро, тренер. Доброе утро, тренер». Интересуются, как атмосфера в команде, как ребята, готовы они или нет. Если сыграли не очень, естественно, подходят и с претензиями. Но я не могу пройти в городе: меня все знают», – сказал Гусов в эфире программы «Овертайм».

 
 
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