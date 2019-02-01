Андрей Гусов: «По дороге на работу человек 20 чуть ли не каждый день здороваются: «Доброе утро, тренер». Я не могу пройти в городе: меня все знают»

Белорусский рулевой польского «Тыхы» Андрей Гусов рассказал о своей популярности в городе.

«Иду на работу – не поверите, по ходу человек 20 чуть ли не каждый день [здороваются]: «Доброе утро, тренер. Доброе утро, тренер». Интересуются, как атмосфера в команде, как ребята, готовы они или нет. Если сыграли не очень, естественно, подходят и с претензиями. Но я не могу пройти в городе: меня все знают», – сказал Гусов в эфире программы «Овертайм» .