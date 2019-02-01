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Роман Пилипчук: «Я стал частью клуба с большими традициями. Надеюсь, с ним я добьюсь очень многого»

02.02.2019 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с клубом. 

«Прежде всего, для меня это действительно новый вызов, новые возможности. Сегодня я стал частью клуба с большими традициями. Надеюсь, с ним я добьюсь очень многого. Очень благодарен руководству за то, что мне доверяют на сегодняшний день и сделали это предложение.

Понимаю, что предстоит очень тяжелая и сложная работа. У нас есть время – мы будем работать вместе, чтобы в будущем добиваться положительных результатов.

Хочу пригласить болельщиков на футбол, чтобы они чаще посещали наш стадион. Мы будем очень рады их видеть. Их поддержка всегда нам будет нужна. Без болельщиков мы, наверное, ничто. Мы играем для них. Хотелось бы, чтобы этот год был очень хорошим для болельщиков – мы постараемся их порадовать», – сказал Пилипчук в интервью пресс-службе «Динамо»

 
 
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Новый главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с клубом.
 
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