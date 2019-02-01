ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской области создают мобильное приложение о туробъектах на основных трассах

02.02.2019 — Новости Спорта | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

В Гродненской области создают мобильное приложение о туробъектах на основных трассах

В Гродненской области создается мобильное приложение о самых интересных объектах и достопримечательностях вдоль основных трасс региона. Об этом сегодня во время заседания оргкомитета по проведению в области эстафеты «Пламя мира» к II Европейским играм сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА. Реализовать первую часть проекта планируется до 1 июня 2019 года. В мобильном приложении, ориентированном как на белорусских туристов, так и на иностранных гостей, будет представлена информация об объектах, памятниках архитектуры, интересных и живописных местах, объектах сервиса, находящихся рядом с трассой М6 МинскГродно. До конца года в приложение внесут информацию о других основных дорогах региона. «Задача по запуску приложения к лету поставлена неслучайно. Гродненская область будет встречать гостей II Европейских игр, важно, чтобы первое впечатление о стране было положительным. В этом случае турист захочет вернуться сюда. Сейчас приводятся в порядок дороги, развиваются объекты сферы гостеприимства и питания, важно обеспечить комфортные условия для передвижения, ориентирования по региону, чтобы гости могли максимально открыть для себя Беларусь», — отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул: несмотря на то, что основные спортивные мероприятия пройдут в Минске, гродненцы примут непосредственное участие в обеспечении II Европейских игр, в том числе среди волонтеров будет и молодежь из Гродненской области. Запоминающимся событием для жителей региона и гостей станет эстафета «Пламя мира», которая по территории Гродненской области пройдет с 18 по 23 мая. Ее маршрут проляжет по Гродненскому, Волковысскому, Кореличскому, Новогрудскому, Лидскому, Сморгонскому и Островецкому районам. «В каждом из них будут своя программа, культурные и концертные мероприятия. Сценические площадки появятся не только в населенных пунктах, но и на самых известных предприятиях. Все секреты не раскрываем, но обещаем, что на каждой из локаций будет яркий и уникальный праздник», — отметил Виктор Лискович. Например, на Августовском канале часть маршрута эстафеты пройдет по воде: факелоносцы станут пассажирами необычного водного транспорта. В Волковыске факел провезут в колонне ретро-автомобилей, побывает пламя и на знаменитой Шведской горе в этом городе. Символичным будет визит пламени мира в Мирский замок. Эстафету огня Гродненская область примет у Брестского региона и передаст Витебской области.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области создается мобильное приложение о самых интересных объектах и достопримечательностях вдоль основных трасс региона. Об этом сегодня во
 
Новости дня
Новости спорта
 
Роман Пилипчук: «Я стал частью клуба с большими традициями. Надеюсь, с ним я добьюсь очень многого»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика