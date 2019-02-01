В Гродненской области создают мобильное приложение о туробъектах на основных трассах





В Гродненской области создается мобильное приложение о самых интересных объектах и достопримечательностях вдоль основных трасс региона. Об этом сегодня во время заседания оргкомитета по проведению в области эстафеты «Пламя мира» к II Европейским играм сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА. Реализовать первую часть проекта планируется до 1 июня 2019 года. В мобильном приложении, ориентированном как на белорусских туристов, так и на иностранных гостей, будет представлена информация об объектах, памятниках архитектуры, интересных и живописных местах, объектах сервиса, находящихся рядом с трассой М6 Минск — Гродно. До конца года в приложение внесут информацию о других основных дорогах региона. «Задача по запуску приложения к лету поставлена неслучайно. Гродненская область будет встречать гостей II Европейских игр, важно, чтобы первое впечатление о стране было положительным. В этом случае турист захочет вернуться сюда. Сейчас приводятся в порядок дороги, развиваются объекты сферы гостеприимства и питания, важно обеспечить комфортные условия для передвижения, ориентирования по региону, чтобы гости могли максимально открыть для себя Беларусь», — отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул: несмотря на то, что основные спортивные мероприятия пройдут в Минске, гродненцы примут непосредственное участие в обеспечении II Европейских игр, в том числе среди волонтеров будет и молодежь из Гродненской области. Запоминающимся событием для жителей региона и гостей станет эстафета «Пламя мира», которая по территории Гродненской области пройдет с 18 по 23 мая. Ее маршрут проляжет по Гродненскому, Волковысскому, Кореличскому, Новогрудскому, Лидскому, Сморгонскому и Островецкому районам. «В каждом из них будут своя программа, культурные и концертные мероприятия. Сценические площадки появятся не только в населенных пунктах, но и на самых известных предприятиях. Все секреты не раскрываем, но обещаем, что на каждой из локаций будет яркий и уникальный праздник», — отметил Виктор Лискович. Например, на Августовском канале часть маршрута эстафеты пройдет по воде: факелоносцы станут пассажирами необычного водного транспорта. В Волковыске факел провезут в колонне ретро-автомобилей, побывает пламя и на знаменитой Шведской горе в этом городе. Символичным будет визит пламени мира в Мирский замок. Эстафету огня Гродненская область примет у Брестского региона и передаст Витебской области.