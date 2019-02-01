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Вадим Скрипченко: «Отталкиваясь от того, как сейчас формируется команда, как работаем на трансферном рынке, мы способны бороться за медали»

02.02.2019 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Рулевой «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

– Олег Кубарев строил команду на перспективу. Будут ли требовать кровь из носу медалей в этом сезоне? Или вы тоже будете работать  постепенно?

– Смотрите. Я же читаю прессу немножко, анализирую материалы, которые выходят. Журналисты цепляются за высказывания. Я считаю, что это нормальная практика. Мы должны уважать друг друга. Вы, как журналисты, должны где-то уважать позицию тренеров, мы – уважать вашу позицию. Это ваша профессиональная работа. У нас не должно быть обид и недосказанностей. Ни в коем случае. Я только за нормальное общение.

Скажу так. Отталкиваясь от того, как сейчас формируется команда, как работаем на трансферном рынке, мы, конечно, способны бороться за медали, – считает Скрипченко. 

 
 
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