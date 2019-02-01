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Единая лига ВТБ. «Цмокі-Мінск» играют с «Униксом»
02.02.2019 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» принимают «Уникс».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Цмоки-Минск – УНИКС
Положение команд: ЦСКА Россия – 15-1, Химки Россия – 11-2, УНИКС Россия – 11-3, Локомотив-Кубань Россия – 9-4, Зенит Россия – 8-5, Астана Казахстан – 8-6, Нижний Новгород Россия – 7-7, Автодор Россия – 6-7, Калев Эстония – 6-8, Енисей Россия – 6-9, Зелена-Гура Польша – 3-10, Парма Россия – 3-11, ВЭФ Латвия – 3-13, Цмокі-Мінск Беларусь – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В субботу, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» принимают «Уникс».
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