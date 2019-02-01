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Единая лига ВТБ. «Цмокі-Мінск» играют с «Униксом»

02.02.2019 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» принимают «Уникс».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – УНИКС 21:54 (3 четверть)
Дата проведения
2 февраля, 15.00, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Парма – Нижний Новгород 39:30 (2 четверть)
Дата проведения
2 февраля, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Автодор – Астана 2:0 (1 четверть)
Дата проведения
2 февраля, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 15-1, Химки Россия – 11-2, УНИКС Россия – 11-3, Локомотив-Кубань Россия – 9-4, Зенит Россия – 8-5, Астана Казахстан – 8-6, Нижний Новгород Россия – 7-7, Автодор Россия – 6-7, Калев Эстония – 6-8, Енисей Россия – 6-9, Зелена-Гура Польша – 3-10, Парма Россия – 3-11, ВЭФ Латвия – 3-13, Цмокі-Мінск Беларусь – 2-12. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» принимают «Уникс».
 
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