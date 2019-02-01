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Хабиб о дисквалификации: «Пока мои братья Абубакар и Тухугов не выйдут в октагон, я драться не буду»
02.02.2019 16:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет драться, пока не истечет годичная дисквалификация Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.
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Хабиб о дисквалификации: «Пока мои братья Абубакар и Тухугов не выйдут в октагон, я драться не буду»
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет драться, пока не истечет годичная дисквалификация Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.«Пока мои братья...
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