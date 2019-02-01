Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет драться, пока не истечет годичная дисквалификация Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.



«Пока мои братья не выйдут в октагон, я драться не буду. Как я буду смотреть им в глаза? Их наказали из-за меня, потому что я полез. Это совершенно несправедливо.



В жизни было много ситуаций, о которых я жалею. Но [прыжок из октагона] не входит в эти сожаления. Повторил бы это 100 раз и ни грамма не жалею о своем поступке», – сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».



Во вторник Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов за драку после UFC 229. Его брата Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч каждого.



Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хабиб о дисквалификации: «Пока мои братья Абубакар и Тухугов не выйдут в октагон, я драться не буду» Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет драться, пока не истечет годичная дисквалификация Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.«Пока мои братья...