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Хабиб о дисквалификации: «Пока мои братья Абубакар и Тухугов не выйдут в октагон, я драться не буду»

02.02.2019 16:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет драться, пока не истечет годичная дисквалификация Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.

«Пока мои братья не выйдут в октагон, я драться не буду. Как я буду смотреть им в глаза? Их наказали из-за меня, потому что я полез. Это совершенно несправедливо.

В жизни было много ситуаций, о которых я жалею. Но [прыжок из октагона] не входит в эти сожаления. Повторил бы это 100 раз и ни грамма не жалею о своем поступке», – сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».

Во вторник Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов за драку после UFC 229. Его брата Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч каждого.

Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени

 
 
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет драться, пока не истечет годичная дисквалификация Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.«Пока мои братья...
 
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