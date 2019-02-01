Белорусы разгромили норвежцев и вышли в финальный раунд квалификации ЧМ по мини-футболу

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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу победно завершила предварительный квалификационный раунд чемпионата мира - 2020, который сегодня финишировал в минском дворце спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче отборочной группы В белорусы уверенно обыграли команду Норвегии со счетом 7:1. Первый тайм хозяева выиграли с минимальным перевесом 2:1, а после перерыва еще 5 раз поразили ворота норвежцев.

До этого подопечные Андрея Толмача обыграли соперников из Косово и Андорры с одинаковым результатом 5:0.

В другом сегодняшнем поединке команда Косово оказалась сильнее андоррцев - 5:3 - и вместе с белорусской дружиной вышла в основной раунд отбора на ЧМ-2020.

Итоговое положение: Беларусь - 9 очков (разница мячей - 17-1), Косово - 6 (10-9), Норвегия - 3 (7-15), Андорра - 0 (6-15).

На следующем квалификационном этапе сборная Беларуси в конце октября в Италии сыграет в квартете 4 вместе с хозяевами - итальянцами и венграми. Последний соперник белорусов определится сегодня вечером в латвийской Елгаве после заключительных матчей команд группы А: Кипр - Гибралтар, Англия - Латвия. После двух туров положение в группе А: Англия - 6 очков (9-5), Латвия - 4 (9-0), Кипр - 1 (4-5), Гибралтар - 0 (1-13).

Финальный этап чемпионата планеты по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве.-0-